Actualidade

O Governo português considerou hoje como uma "notícia extraordinária" Lisboa receber a próxima edição das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), admitindo que o país nunca recebeu um evento desta dimensão.

"Estamos a falar do maior evento de juventude que há no mundo, eu não sei mesmo se alguma vez em Portugal recebemos algo parecido com isto e, portanto, é uma notícia extraordinária", afirmou à agência Lusa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, na Cidade do Panamá, onde se deslocou em representação do executivo.

o Vaticano anunciou hoje, na missa de encerramento das JMJ, na Cidade do Panamá, que é Lisboa a próxima cidade a acolher aquele que é considerado o maior evento organizado pela Igreja Católica.