Actualidade

A escolha de Lisboa como anfitriã das próximas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) é "uma alegria e uma responsabilidade" congratulou-se hoje o reitor do Santuário de Fátima, acrescentando que será igualmente "uma oportunidade para acolher mais jovens" nesta cidade.

O anúncio foi feito na missa de encerramento das JMJ, consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica, que hoje terminam na Cidade do Panamá.

"Para nós é motivo de grande alegria enquanto membros da igreja portuguesa", afirmou o padre Carlos Cabecinhas numa reação ao anúncio do cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, citado num comunicado do Santuário de Fátima, destacando que as JMJ representam também "uma ocasião que proporciona a muitos jovens a visita a Fátima".