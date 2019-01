Venezuela

O papa Francisco pediu hoje uma solução "justa e pacífica" para ultrapassar a crise política na Venezuela, que respeite os direitos humanos, e desejou o bem de todos os habitantes do país.

O pedido do papa foi proferido durante a oração do Angelus, na missa de encerramento das Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá.

"Tenho pensado muito no povo venezuelano, ao qual me sinto particularmente unido nestes dias e, perante a situação grave que o país atravessa, peço ao Senhor que se procure uma solução justa e pacífica para ultrapassar a crise, que se respeite os direitos humanos e desejo o bem de todos os habitantes do país", disse o papa, citado pela agência espanhola Efe.