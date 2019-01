Actualidade

O papa Francisco recordou hoje os polícias assassinados "pelo ódio do terrorismo" depois do ataque contra a Escola de Cadetes General Francisco de Paula Santander, em Bogotá, Colômbia.

Francisco referiu-se a este ataque, que foi reivindicado pelo Exército de Libertação Nacional (ELN), depois de rezar a oração do Angelus na Casa do Bom Samaritano do Panamá, onde participa nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ).

Revelou ainda, durante a missa de encerramento de hoje, que os jovens cadetes da escola de polícia General Francisco de Paula Santander se encarregaram de levar uma das oferendas.