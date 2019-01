Actualidade

As próximas Jornadas Mundiais da Juventude vão decorrer no Parque Tejo, distrito de Lisboa, disse hoje à Lusa o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, que tem mantido conversações com a autarquia lisboeta e com a Igreja.

O Vaticano anunciou hoje, na missa de encerramento das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), na Cidade do Panamá, que Lisboa vai acolher em 2022 aquele que é considerado o maior evento organizado pela Igreja Católica.

Bernardino Soares congratulou-se com a escolha hoje anunciada e manifestou total disponibilidade para colaborar com Lisboa na organização do evento.