O papa Francisco lembrou que hoje é o dia em que se evoca a Memória das Vítimas do Holocausto e pediu que a humanidade aprenda com as páginas negras da história para não repetir eventos semelhantes.

O papa, que encerrou hoje no Panamá a 34ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), liderou a oração do Angelus no Lar do Bom Samaritano e no final da oração disse ser necessário "manter viva a memória do passado e aprender com as páginas negras da história para nunca mais cometer os mesmos erros".

Francisco pediu para que todos continuem a lutar pela justiça e pela harmonia e que se sustente a integração, sendo instrumentos de paz e construtores de um mundo melhor.