Actualidade

O papa Francisco manifestou hoje o seu pesar pelas vítimas da rutura de uma barragem na cidade brasileira de Brumadinho, na sexta-feira, que provocou pelo menos 37 mortos e cerca de 250 desaparecidos.

"Entrego todas as pessoas falecidas à misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que expresso o meu afeto e a minha proximidade espiritual aos seus familiares e a toda a população do estado de Minas Gerais", disse o papa.

O líder da Igreja Católica falava no Panamá, durante a visita ao Lar do Bom Samaritano, onde fez a oração do Angelus, após o encerramento da Jornadas Mundiais da Juventude.