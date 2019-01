Actualidade

O líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, vai visitar na segunda-feira de manhã o bairro da Jamaica, no Seixal, onde se registaram incidentes violentos com a polícia em 20 de janeiro, disse à Lusa fonte oficial do partido.

O antigo primeiro-ministro é, assim, o primeiro líder de um partido político português que visita, de forma pública, aquele local.

No domingo passado, a polícia foi chamada a Vale de Chícharos após ter sido alertada para "uma desordem entre duas mulheres", do qual resultaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente.