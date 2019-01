Actualidade

A Dinamarca sagrou-se hoje campeã mundial de andebol masculino pela primeira vez, ao bater por 31-22 a Noruega, numa primeira final nórdica em que a seleção anfitriã foi mais forte.

No Pavilhão Jyske Bank Boxen, em Herning, a Dinamarca, que recebeu o torneio a par da Alemanha, 'vingou' as três finais perdidas anteriormente (1967, 2011 e 2013), para ganhar finalmente um Campeonato do Mundo.

Para os dinamarqueses, que venceram todos os jogos que disputaram no torneio, este é o título que faltava no palmarés - foram campeões europeus em 2008 e 2012 e venceram o ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.