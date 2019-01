Actualidade

A Brisa vai usar "todos os meios" para repor a legalidade na Autoestradas do Douro Litoral, cuja gestão foi transferida para um conjunto de credores liderados por um fundo de investimento, e colocou em causa o serviço prestado pela concessionária.

"A Brisa - Autoestradas de Portugal, SA informa que utilizará todos os meios ao seu alcance para repor a legalidade na concessionária Autoestradas do Douro Litoral, após a ação hostil desencadeada por um conjunto de credores liderados pelo 'hedge fund' Strategic Value Partners LLC", revelou a empresa hoje num comunicado, sem detalhar as ações que vai tomar.

Os credores da Auto-Estradas do Douro Litoral (AEDL), liderados pelos fundos de investimento geridos ou assessorados pela Strategic Value Partners LLC e suas afiliadas ("SVPGlobal") e Cross OceanAdviser LLP e as suas afiliadas ("Cross Ocean Partners")", assumiram na quinta-feira as participações sociais da concessionária.