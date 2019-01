Actualidade

O pároco do Parque das Nações, em Lisboa, manifestou hoje "grande júbilo" com a escolha da capital portuguesa para receber as próximas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), em 2022.

"É um momento de grande alegria, em primeiro lugar, e de grande júbilo, não propriamente pelo local específico da realização das jornadas, mas sobretudo por a Igreja de Lisboa acolher esta experiência, esta realidade, este evento que é um evento central da Igreja universal, central da futura Igreja de Jesus Cristo, que são estes jovens", afirmou à Lusa o padre Paulo Franco, na Cidade do Panamá.

Lisboa vai receber em 2022 as JMJ, consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica.