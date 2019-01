Actualidade

Lito Vidigal é o novo treinador do Boavista, tendo assinado um contrato válido até 2020, anunciou hoje o clube portuense, 15.º classificado da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, de 29 anos, orientou o Vitória de Setúbal até sexta-feira passada, dia em que rescindiu por mútuo acordo com o clube sadino, e vai suceder a Jorge Simão, que foi dispensado do comando técnico do Boavista no sábado.

"Sempre tive como objetivo, a partir do momento em que iniciei a minha carreira, orientar um clube com a grandeza do Boavista", disse Lito Vidigal, que encontra o clube 'axadrezado' no 15.º lugar, o primeiro acima da zona de despromoção.