O número de vítimas mortais em consequência da rutura na barragem de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, foi atualizado hoje para 58, além de 305 pessoas ainda desaparecidas, segundo os bombeiros.

De acordo com o jornal Estadão, ao terceiro dia de operações, as equipas de resgate localizaram ainda 351 pessoas com vida e 192 foram resgatadas, na sequência da rutura, na sexta-feira, daquela barragem.

Este balanço foi feito pelo Corpo de Bombeiros pouco depois das 20:00 locais (22:00 em Lisboa), e atualiza os 37 mortos confirmados até à informação anterior.