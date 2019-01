Actualidade

A circulação ferroviária na linha do Minho, em Valença, distrito de Viana do Castelo, interrompida ao início da noite devido a um atropelamento mortal, foi reaberta pelas 22:42, informou à Lusa fonte da proteção civil.

A ligação internacional entre a cidade do Porto e Vigo, Galiza, Espanha, tinha sido cortada cerca das 20:20, após o atropelamento mortal ocorrido na passagem de nível de São Pedro da Torre, localmente conhecida por Chamosinhos, concelho de Valença.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operação de Socorro de Viana do Castelo (CDOS), foi acionada para o local uma equipa de psicólogos da INEM para apoio aos familiares da vítima mortal, com 54 anos de idade.