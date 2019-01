Venezuela

As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela realizaram este domingo manobras militares preparatórias para os Exercícios "Bicentenário de Angostura" 2019, que vão ter lugar entre 10 e 15 de fevereiro em várias regiões do país.

As manobras tiveram lugar no Estado venezuelano de Carabobo, no forte militar de Paramacay, na cidade de Valência, 150 quilómetros a oeste de Caracas, e na Base Naval Agustín Armário, em Puerto Cabello, a 210 quilómetros a noroeste da capital.

"Venho dizer aos soldados da minha pátria que é tempo de mostrar força moral, de defender a pátria e a Constituição bolivariana, é tempo de lealdade, de união cívico-militar", disse o Presidente Nicolás Maduro, aos militares, em Puerto Cabello.