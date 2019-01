Actualidade

O filme "Pantera Negra" recebeu o prémio mais importante dos prémios do Sindicato de Atores de Hollywood, na 25.ª cerimónia, em que Glenn Close e Rami Malek venceram as distinções de melhores atores.

Apesar do filme do universo Marvel não ter sido nomeado para nenhuma distinção individual, levou para casa o prémio final no Shrine Auditorium, em Los Angeles, no domingo.

Nas principais categorias de atuação, Glenn Close e Rami Malek reforçaram o estatuto de favoritos para os Óscares com vitórias que se seguiram aos triunfos nos Globos de Ouro.