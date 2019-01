Actualidade

O CDS-PP inicia hoje as suas jornadas parlamentares em Braga, dedicadas à segurança interna e Europa, com visitas a uma empresa da industria têxtil e ao hospital da cidade.

O hospital de Braga, até agora gerido por uma parceria público-privada e que o Governo admite passar para a gestão do Estado, é, nas palavras do líder parlamentar do partido, Nuno Magalhães, "uma das vítimas desta maioria de esquerda que impõe as suas convicções, impõe a sua ideologia".

À tarde, o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, abre as jornadas, que decorrem num hotel da cidade, seguindo-se um o artigo 13.º da Diretiva Europeia dos Direitos de Autor.