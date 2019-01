Actualidade

O espanhol Bankia fechou 2018 com um lucro de 703 milhões de euros, mais 39,4% do que no ano anterior, segundo informação enviada hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.

O presidente do banco, José Ignacio Goirigolzarri, destaca que 2018 foi, do ponto de vista estratégico, "muito importante", porque o Bankia integrou o BMN (Banco Mare Nostrum) "num tempo recorde e de forma magnífica", o que abre boas perspetivas no futuro.

Em termos da solvência, o rácio de capital CET1 'fully loaded' ficou em 12,51% em 2018, aumentando 56 pontos básicos durante o exercício e criando 800 milhões de euros.