O vice-presidente do Comité Central do Partido dos Trabalhadores norte-coreano, Ri Su-yong, reuniu-se, em Pequim, com o presidente chinês, Xi Jinping, informou hoje a imprensa estatal, nas vésperas da cimeira entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano liderou uma delegação de funcionários do governo e artistas da Coreia do Norte, numa visita à capital chinesa, como parte dos esforços para fortalecer as relações bilaterais.

No domingo, Ri Su-yong e Xi Jinping assistiram a um espetáculo artístico norte-coreano, detalhou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.