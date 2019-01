Actualidade

O Consulado Geral do Canadá de Hong Kong confirmou à Lusa estar em contacto com as autoridades de Macau relativamente à detenção de um canadiano suspeito de defraudar uma empresa do território.

"Funcionários consulares estão em contacto com as autoridades locais sobre o assunto", respondeu o Consulado Geral do Canadá de Hong Kong, adjacente a Macau, em resposta à Lusa.

Um canadiano, de 61 anos, foi detido na sexta-feira em Macau por alegadamente defraudar uma empresa de entretenimento no valor de 249 milhões de euros, noticiaram os media locais.