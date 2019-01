Actualidade

A Polícia Judiciária está a investigar as suspeitas do homicídio de uma mulher de 48 anos encontrada morta em casa, em Santarém, com sinais ter sido violentamente agredida, informou hoje a PSP.

A mulher, de nacionalidade brasileira, foi encontrada próximo das 00:00 de hoje, "já cadáver, mas com indícios de a morte não se ter registado há muitas horas", disse à Lusa fonte da PSP de Santarém.

De acordo com a PSP, a vítima "evidenciava sinais de ter sido fortemente agredida", havendo "fortes suspeitas de se tratar de um homicídio que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ)".