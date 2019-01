Actualidade

O gabinete de estudos económicos do Banco Fomento Angola (BFA) considerou hoje que a descida das taxas de juro pelo banco central de Angola serve como "sinal ao mercado" de que poderá haver mais descidas este ano.

"A decisão serve sobretudo como um sinal ao mercado de que existe uma intenção de descida de taxas, e de futuro alívio da política monetária", lê-se numa nota sobre a descida da Taxa BNA de 16,5% para 15,75%, anunciada no domingo.

A descida, admitem os analistas do BFA na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, "contraria a expetativa generalizada de alguns analistas de que o BNA poderia não mexer na política monetária nesta primeira reunião do ano, antes de saber sobre o andamento da inflação no primeiro mês do ano, altura em que algumas atualizações de preços e salários podem criar alguma pressão nos preços".