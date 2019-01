Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, admitiu hoje apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas eleições presidenciais, porque quem apoia à primeira também apoiará a segunda.

"Obviamente quem apoiou à primeira, também apoiará à segunda", afirmou Cristas aos jornalistas, após a vista a uma fábrica têxtil em Guimarães, no arranque das jornadas parlamentares do CDS em Braga.

A líder centrista foi confrontada com as declarações de Marcelo no Panamá, de que tinha vontade de se candidatar para receber o papa Francisco na edição de 2022 das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizarão em Lisboa.