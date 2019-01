Actualidade

As autoridades angolanas travaram hoje a manifestação dos ex-Oficiais Generais, Superiores e Subalternos Reformados que tencionavam protestar contra "descontos nas pensões" e "pagamento de subsídios", garantindo solucionar as suas reivindicações quando o Presidente angolano regressar ao país.

Concentrados, na manhã de hoje, na sede da Associação, no bairro da Madeira, distrito urbano da Maianga, arredores de Luanda, os mais de cem ex-Oficiais Generais, Superiores e Subalternos Reformados angolanos foram "surpreendidos por uma equipa negocial do Governo angolano".

Após uma reunião de hora e meia entre os manifestantes, representantes do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE) angolano e efetivos de polícia de Luanda, as autoridades propuseram o adiamento da marcha, devido à ausência do chefe do Estado angolano, João Lourenço, em visita privada aos Estados Unidos da América.