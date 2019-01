Actualidade

As ações da mineira brasileira Vale abriram hoje a cair cerca de 20% na bolsa de São Paulo, no seguimento da rutura de uma barragem que matou 60 pessoas e deixou mais de 300 desaparecidos.

Na abertura da bolsa de São Paulo, o valor das ações da maior exportadora de ferro do mundo caiu 20% para 45,12 reais, na primeira vez que a bolsa funcionou depois do acidente, já que na sexta-feira foi feriado no Brasil, mas logo nesse dia as ações desta empresa brasileira desvalorizaram-se 8% na bolsa de Nova Iorque.

A rutura da barragem da Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ocorreu na sexta-feira, e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais que matou pelo menos 60 pessoas e deixou 305 desaparecidos, segundo o último balanço feito pelas autoridades.