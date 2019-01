Actualidade

As Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), vulgarmente designadas por REIT (Real Estate Investment Trust), podem começar a funcionar a partir do próximo dia 01, segundo o decreto-lei hoje publicado em Diário da República.

As SIGI são um "novo veículo de promoção do investimento e de dinamização do mercado imobiliário, em particular do mercado de arrendamento" e cuja atividade passa pela "aquisição de direitos reais sobre imóveis, para arrendamento ou outras formas de exploração económica.

As ações da SIGI são obrigatoriamente negociadas em mercado e as sociedades terão que ter um capital social subscrito e realizado no valor mínimos de cinco milhões de euros.