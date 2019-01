Actualidade

(CORREÇÃO NO TÍTULO, NO PRIMEIRO, SEGUNDO E SÉTIMO PARÁGRAFOS) Setúbal, 26 jan (Lusa) - O vereador da Proteção Civil na Câmara de Setúbal disse hoje que os desacatos que têm ocorrido nos últimos dias no bairro da Bela Vista não são reações a "problemas racistas" e sim "mimetismo de gente branca".

"Os últimos acontecimentos não foram miúdos a reagir a problemas racistas ou violência policial naquela zona, foi uma coisa de mimetismo de gente branca, miúdos entre os 12 e os 16 anos, que andavam por ali a fazer rebeldia com a polícia", indicou Carlos Rabaçal.

O autarca discursava na abertura do Roteiro para uma Educação Antirracista, que começou hoje, em Setúbal, e vai decorrer em várias sessões até junho, dinamizado pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, o qual classificou como "muito oportuno".