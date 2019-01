Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira atualizou hoje a lista das entidades seguidas pela Unidade dos Grandes Contribuintes, com a incorporação da quase totalidade do setor financeiro, alargando assim para 1.614 as entidades seguidas por esta unidade.

Hoje foi publicado em Diário da República o despacho da diretora--geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Borges, em que é atualizada a lista dos contribuintes seguidos por aquela unidade especial, revendo a anterior, de fevereiro de 2017.

Na lista hoje divulgada constam 1.614 entidades, o que compara com as 417 que constavam na lista de 2017, consultada pela Lusa.