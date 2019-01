Actualidade

Um espetáculo de teatro que é também um jantar, uma imersão sonora nas termas e composições musicais associadas a filmes icónicos são algumas das propostas culturais, hoje divulgadas, que este ano vão percorrer a região Dão Lafões.

Os espetáculos vão, ao longo de todo o ano, circular por 14 concelhos, no âmbito da Rede Cultural Viseu Dão Lafões, um projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) com o mesmo nome e que é cofinanciado pelo programa operacional Centro 2020.

A apresentação da programação foi feita na Casa da Ínsua, em Penalva do Castelo, que, na sexta-feira, no sábado e no domingo, acolherá o primeiro espetáculo deste ano, intitulado "O presente de César", da responsabilidade do Teatro Viriato, de Viseu. Estas três sessões já estão esgotadas.