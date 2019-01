Actualidade

A multinacional farmacêutica Hovione anunciou hoje a compra de um terreno de 44 hectares no Parque Industrial da Baía do Tejo, no Seixal, onde vai instalar uma nova unidade e criar "centenas" de novos postos de trabalho.

"O investimento que realizamos e que hoje anunciamos, a compra de um terreno de 44 hectares, e que visa a instalação de uma nova unidade no concelho do Seixal, é reflexo e consequência do crescimento sustentado da Hovione e da aposta em Portugal como base de crescimento", explicou o Guy Villax, CEO da empresa, sem divulgar o investimento que será feito.

A multinacional portuguesa tem sede em Loures, no distrito de Lisboa, está presente na Irlanda, EUA e Macau, e agora vai abrir uma nova unidade no Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Seixal.