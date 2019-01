Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 28 jan (Lusa) - O poeta e ensaísta Manuel Gusmão vai receber, no próximo dia 05 de fevereiro, a Medalha de Mérito Cultural, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

A Medalha de Mérito Cultural é entregue ao poeta, pelas 15:00, na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, como reconhecimento do Governo português pelo "inestimável trabalho de uma vida dedicada à produção literária e à poesia, difundindo amplamente, em Portugal e no estrangeiro, a Língua e a Cultura portuguesas, ao longo de mais de cinquenta anos", lê-se na nota do ministério liderado por Graça Fonseca.

O ministério refere que, "como ensaísta, crítico e professor universitário, a obra de Manuel Gusmão associa o rigor académico à sensibilidade de poeta", e destaca os ensaios que "redigiu sobre duas figuras maiores da poesia portuguesa, Fernando Pessoa (ortónimo e heterónimos) e Carlos de Oliveira, contribuindo ativamente para o debate público sobre a renovação do ensino da Literatura".