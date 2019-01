Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes divulgou hoje que continua sem garantias de que as reivindicações de investimentos deste território serão atendidas depois de uma reunião com a tutela.

Os representantes da CIM reuniram-se, no dia 24, com os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PSD e PS e com o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, no âmbito das diligências que está a tomar depois de ter tomado conhecimento que as principais reivindicações da região não constam do Plano Nacional de Investimentos".

Segundo revelou a CIM, os representantes dos nove municípios transmontanos não ficaram descansados com a resposta do ministro Pedro Marques que terá afirmado que "o Programa não se encontra fechado e a Assembleia da República tem agora uma palavra a dizer no debate para consensualizar o PNI2030".