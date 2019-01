Moçambique/Dívidas

A Comissão dos Assuntos Constitucionais do parlamento moçambicano deu hoje luz verde à prisão preventiva, em Moçambique, do deputado Manuel Chang, detido na África do Sul, com pedido pendente de extradição para os EUA na investigação às dívidas ocultas.

"A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que estão reunidos os fundamentos, pressupostos e requisitos constitucionais para que a Assembleia da República possa consentir a prisão preventiva do deputado Manuel Chang", disse o presidente daquela comissão parlamentar, Edson Macuacua.

Aquele responsável falava à imprensa em Maputo momentos após uma reunião da comissão para avaliar os fundamentos do pedido de prisão preventiva do deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, submetido na sexta-feira pelo Tribunal Supremo (TS).