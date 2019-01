Venezuela

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana na Venezuela provocou 35 mortos e 850 detidos, de acordo com um balanço hoje divulgado por diversas ONG.

"Temos o número comprovado, com nome, apelido, morada e supostos responsáveis de 35 pessoas assassinadas no contexto das manifestações em todo o país", disse em conferência de imprensa Rafael Uzcátegui, diretor do Programa venezuelano de educação-ação em direitos humanos (Provea).

Estes dados foram recolhidos no Observatório venezuelano de conflitualidade social (OVCS) e indicam que Caracas é o local com maior número de vítimas mortais (dez), seguido do estado de Bolívar (sul, limítrofe com o Brasil) com oito, e do estado Portuguesa (centro), com quatro.