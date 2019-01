Actualidade

A Pharol, acionista da Oi, subscreveu mais de 127 milhões de ações no âmbito do aumento do capital social da operadora brasileira, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Pharol informa que subscreveu 127.548.955 novas ações no âmbito do aumento do capital social da Oi cujos valores finais foram divulgados hoje", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, nos termos do acordo celebrado entre a Pharol e a Oi, a operadora brasileira realizou o pagamento de 25 milhões de euros, o que permitiu a subscrição de 85.721.744 novas ações.