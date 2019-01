Actualidade

A Associação Académica de Coimbra (AAC) exigiu hoje que o Governo dê uma resposta "clara, definitiva e inequívoca em relação às propinas no ensino superior", questionando as prioridades do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O presidente da mais antiga associação de estudantes do país, Daniel Azenha, encara com preocupação as recentes declarações do ministro Manuel Heitor, que, em entrevista ao Expresso, no sábado, referiu nunca ter defendido o fim das propinas no ensino superior e que essa seria uma medida "altamente populista".

"Por um lado, demonstra uma total falta de planeamento e de visão estruturada para o ensino superior, sendo impercetível a linha política que guia esta governação. Por outro lado, realça-se o retrocesso protagonizado por Manuel Heitor que, com apenas o distanciamento de 19 dias, afirma tudo e o seu contrário", critica Daniel Azenha, citado na nota de imprensa da AAC enviada à agência Lusa.