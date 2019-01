Brexit

O Bank of America vai começar a transferir nos próximos dias centenas de funcionários de Londres para Paris, indicou hoje à AFP fonte próxima do dossiê.

Cerca de 400 trabalhadores do segundo maior banco norte-americano em ativos vão para Paris e Frankfurt a partir do mês de fevereiro, mas a maioria vai ficar na capital francesa, acrescentou a mesma fonte sob anonimato, confirmando informações do jornal Evening Standard de Londres.

O pessoal afetado inclui operadores, pessoal administrativo e do setor comercial. Funcionários de outras cidades, incluindo Nova Iorque, e novos contratados devem também ficar em Paris, no âmbito de uma primeira vaga de transferências, disse ainda a fonte.