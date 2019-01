Actualidade

O plano de privatizações preparado pelo Governo angolano envolve setores como as telecomunicações, petróleo, banca e agricultura, adiantou hoje a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, Vera Daves.

O plano já estava previsto antes do acordo de assistência com o Fundo Monetário Internacional (FMI), disse hoje, em Londres, numa palestra no Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House, a governante angolana.

"O Estado não é bom a gerir empresas e devemos deixar quem tem mais talento a tornar as empresas mais lucrativas para criarem empregos e ajudarem o país crescer mais", justificou.