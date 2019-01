Actualidade

O Desportivo das Aves venceu hoje em casa do Tondela por 2-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos avenses abandonar a zona de descida.

Depois de uma primeira parte sem golos e que ficou marcada pela expulsão do tondelense Jorge Fernandes, aos 39 minutos, a formação das Aves adiantou-se por Ponck, aos 58, tendo Mama Baldé, aos 73, ampliado a vantagem.

Com esta vitória, o Desportivo das Aves abandona provisoriamente a zona de descida, subindo ao 15.º lugar com 18 pontos, mais dois do que o Boavista, que só joga na terça-feira, enquanto o Tondela baixa ao 13.º posto, com 19 pontos.