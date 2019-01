Ébola

O Governo do Sudão do Sul anunciou hoje que começou a administrar vacinas contra o Ébola a profissionais de saúde que trabalham em zonas fronteiras com a República Democrática do Congo, que enfrenta o pior surto da sua história.

Num comunicado, o Ministério da Saúde do Sudão do Sul anunciou que, após receber 2.160 doses contra o vírus do Ébola, iniciou hoje uma campanha de vacinação dos seus trabalhadores.

O departamento especificou que a iniciativa começou no estado de Gudue, no sudoeste do país, estando prevista que continue noutras cidades no sudeste do país, por considerar que se tratam de zonas que correm perigo dada a sua proximidade com a fronteira congolesa.