Actualidade

O número de mortos confirmados em consequência da rutura da barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, subiu para 65 ao final da tarde de hoje, segundo um novo balanço divulgado pela Defesa Civil.

Das 65 vítimas mortais confirmadas até ao momento, 31 já foram identificadas, havendo ainda 279 desaparecidos, 192 pessoas resgatadas, 386 localizadas e 135 desabrigadas.

As buscas por vítimas encontram-se no quarto dia, e, segundo as autoridades, o número de mortes deve aumentar.