Actualidade

O treinador do Desportivo das Aves, Augusto Inácio, anunciou hoje a saída do futebolista Amilton Silva da equipa do Santo Tirso e apelidou-o de "maçã podre", ficando agora com "maçãs verdinhas" como diz gostar.

"Tivemos um problema esta semana que nunca souberam e vou agora denunciar, o Amilton Silva já não é jogador do [Desportivo das] Aves e isso trouxe-me um problema, porque o Amilton era considerado um jogador influente na equipa para aquilo que se pretendia neste jogo", anunciou Augusto Inácio.

Neste sentido, o mais recente técnico da equipa de Santo Tirso admitiu que "o Amilton saiu" e, por isso, "não faz falta nenhuma" e "depois é um assunto para a direção resolver".