Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, condenou segunda-feira as sanções "ilegais e unilaterais" impostas pelos Estados Unidos contra a empresa Petróleos da Venezuela SA (PDVSA), acusando Washington de pretender "roubar" a petrolífera venezuelano e as riquezas do seu país.

Falando em Caracas, o Presidente venezuelano anunciou que a petrolífera estatal está a tomar ações para impedir a concretização dessas sanções, anunciadas pela Casa Branca na segunda-feira e que Maduro considerou como um ato ilegal.

"Os EUA hoje decidiram tomar o caminho de querer roubar a empresa CITGO [petrolífera subsidiária da PDVSA nos Estados Unidos] à Venezuela e é um caminho ilegal", disse.