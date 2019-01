Actualidade

O cabeça de lista do CDS às europeias alertou, na segunda-feira, para o risco do Governo do PS levar de novo o país à bancarrota e acusou PCP e BE de quererem uma nova revolução.

"A nossa divida é a nossa tragédia", afirmou Nuno Melo, num discurso inflamado, num jantar com militantes integrado nas jornadas parlamentares do CDS, em Famalicão, Braga.

O vice-presidente do CDS disse estar farto de pagar "as bancarrotas do PS", dando o exemplo "dessa luminária chamada José Sócrates", ex-primeiro-ministro socialista, e sublinhou que, com o atual executivo, de António Costa, a dívida pública continua a subir.