Actualidade

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público concorda com o relatório hoje divulgado que indica que o combate à corrupção em Portugal estagnou e aponta a diferença entre o discurso oficial e a prática.

O relatório da Transparência e Integridade hoje divulgado diz que o combate à corrupção em Portugal estagnou e justifica com a manutenção de escândalos públicos de falta de ética e com as alegadas tentativas de controlo político dos conselhos superiores da Magistratura e Ministério Público.

Sobre estas tentativas de controlo político, António Ventinhas recorda que o sindicato a que preside já o reconheceu no parlamento e diz que, com a revisão do estatuto dos magistrados, isso "volta novamente a estar em causa".