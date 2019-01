Actualidade

O Governo português enviou hoje uma mensagem de condolências e solidariedade às autoridades e povo brasileiros na sequência da rutura da barragem em Brumadinho, estado de Minas Gerais, que causou pelo menos 65 mortos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) salienta que o "Governo português está a acompanhar com grande consternação e profundo pesar as notícias sobre o trágico acontecimento ocorrido em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, com muitas vítimas mortais e ainda um grande número de desaparecidos".

"O Governo Português apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e manifesta a sua solidariedade para com as Autoridades brasileiras e o Povo irmão do Brasil", é referido na nota.