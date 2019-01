Actualidade

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, efetuou uma visita surpresa às posições militares na província de Cabo Delgado, norte do país, anunciou hoje a Presidência em comunicado.

A visita surpresa decorreu no fim-de-semana e Nyusi quis "inteirar-se no terreno do desenrolar de ações das diversas unidades das forças de defesa e segurança que garantem a ordem e combatem os malfeitores que têm vindo a protagonizar ataques às populações", lê-se no comunicado.

O Presidente moçambicano dialogou com os militares e referiu que "somente quem está no terreno dia e noite, a enfrentar todos os desafios, tem a dimensão do que está a ser feito".