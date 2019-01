Incêndios

O presidente da Câmara de Oleiros afirmou hoje que o processo indemnizatório do trabalhador do município que morreu a combater o incêndio de 2017 que deflagrou no concelho está "bem encaminhado" e disse esperar que tenha um "final justo".

"As coisas ainda não estão resolvidas, mas estão bem encaminhadas. E penso que o secretário de Estado das Autarquias Locais, que tem o processo nas suas mãos, irá tomar medidas que venham a ter um final que seja justo e eu acredito que ele, sendo um homem que também foi autarca e que conhece estas situações, vai tomar uma posição que venha a fazer justiça", afirmou Fernando Marques Jorge.

O trabalhador da Câmara de Oleiros, com 50 anos, morreu quando combatia um incêndio que deflagrou naquele concelho do distrito de Castelo Branco, no dia 07 de outubro de 2017, e, na altura, o autarca pediu indemnização para a família.