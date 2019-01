Actualidade

O presidente do sindicato dos trabalhadores da Televisão da Guiné-Bissau (TGB), Domingos Gomes, disse hoje à Lusa que o órgão poderá não cobrir a campanha para as legislativas de março se persistir a censura.

A posição saiu de uma reunião dos jornalistas e operadores técnicos da TGB e cuja conclusão foi no sentido de informar a direção sobre o "cansaço com a censura", indicou Domingos Gomes.

"Ou acaba a censura já ou não cobrimos nenhuma notícia relacionada com a política, nomeadamente com a campanha eleitoral", declarou o presidente do sindicato de base dos trabalhadores da TGB.