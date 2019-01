Actualidade

Neuroengenheiros e neurocientistas criaram, com base na inteligência artificial, um sistema que dizem ser capaz de traduzir sinais cerebrais em discurso inteligível e que poderá ser promissor para pessoas com deficiência ou incapacidade na fala.

Ao monitorizar a atividade cerebral de uma pessoa, a tecnologia "consegue reconstruir, com uma clareza sem precedentes, as palavras que a pessoa ouve", refere em comunicado o Instituto Zuckerman da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, que participou no trabalho.

Os resultados foram publicados na revista científica Scientific Reports e, segundo a equipa de neuroengenheiros e neurocientistas envolvida no trabalho, podem abrir caminho para novas formas de comunicação direta entre os computadores e o cérebro e ajudar pessoas que não podem falar - tais como as que têm esclerose lateral amiotrófica ou sofreram um acidente vascular cerebral - a recuperarem a capacidade de comunicação.